Почему слоятся ногти на руках

«Почему у меня на руках слоятся ногти» — кто из мастеров маникюра хотя бы раз не слышал от клиента этой фразы? Действительно проблему расслаивания и ломкости ногтей самая распространенная беда женщин. Расслоение ногтей приносит массу неудобств, на ногтях быстро крошится лак, мало того, что такие ногти выглядят ужасно, они еще цепляются за одежду и ломаются без видимой причины.

Но сможет ли вам помочь мастер? И да, и нет, необходимо комплексное лечение ногтей – а это процесс продолжительный и для многих непосед утомительный.

Вам как мастеру необходимо рассказать клиенту, почему ногти слоятся и ломаются, дать советы по уходу, правильно обработать ноготки. А еще лучше, если у вас под рукой будет брошюра с причинами расслаивания ногтей и советами, как избавиться от этой проблемы.

И так почему же слоятся и ломаются ногти? На это существует множество причин, разберем их более подробно.

Почему слоятся и ломаются ногти на руках, причина первая – здоровье

Чаще всего причина слоения и ломкости ногтей на руках скрыта внутри организма, и начинать её лечение необходимо с диагностики и желательно с обследования в медицинском учреждении.

Печень, почки, желудочно-кишечный тракт, щитовидная и поджелудочная железа, репродуктивные органы, все не перечислишь. Говорят ногти визитная карточка здоровья человека, они мгновенно реагируют на изменения гормонального фона, повышенный уровень токсинов в крови, и даже на лекарственные препараты, которые сейчас модно назначить самим себе по поводу и без повода.

Сбой в работе системы пищеварения приводит к нехватке витаминов и микроэлементов в организме и приходится их пополнять искусственно. Отсюда наш главный совет клиенту сходить к врачу-диетологу на диагностику. Можете конечно и сами попить витаминов А, Е, D, F, провитамин В5, кальций, серу, кремний, только не перестарайтесь, конечно лишнее организм просто не усвоит, но могут быть и разные побочные эффекты виде камней или неконтролируемого набора веса.

Обязательно в состав витаминного комплекса для ногтей должен входить (проверьте на упаковке) — кальций, биотин, D3, фолиевая кислота.

Однако, лучше вместо витаминов пересмотреть рацион питания, особенно если вы экспериментируете с диетами. Диета, которую вы назначаете себе сами, враг здоровья женщины и ее ногтей и часто основная причина, почему ногти на руках и ногах слоятся и ломаются.

Почему ногти слоятся и ломаются, причина вторая, легко устранимая, вода и моющие средства

Не секрет, из водопроводных кранов у нас идет не кристально чистая родниковая вода, а убийственный коктейль, в котором кроме Н2О находиться множество только теоретически безопасных добавок. Никто вам точно не скажет, сколько и каких, со своей задачей предотвратить кишечные инфекции они, конечно, справляются, но факт, вода из-под крана портит ногти, и с этим спорить нельзя. Агрессивные вещества в воде пересушивают ногтевую пластину, а это первая предпосылка к ломкости, а затем и расслоению ногтей.

Жить без «водных процедур», сами понимаете нельзя. Остается только посоветовать Вам после мытья рук, принятия ванны или душа пользоваться увлажняющим питательным кремом для рук и ногтей с хитозаном. А защитят ваши руки и ногти от бытовых моющих веществ обычные резиновые перчатки.

Если Вы не можете пользоваться перчатками, например, из-за аллергии на латекс, воспользуйтесь запечатыванием ногтевой пластины укрепляющим лаком с лечебными компонентами. Запечатывание ногтя это нанесение покрытий на ноготь и под него.

Правда это полумера, покрытие в первую очередь сходит именно с кончика свободного края ногтя, но это лучше, чем совсем ничего.

Почему слоятся ногти на руках причина третья – механическое воздействие

Работая без разницы дома, в саду или в офисе мы того не замечая используем ногти не по назначению, удаляем ими скрепки от степлера, отковыриваем и соскребаем загрязнения… Еще хуже ногти грызем. Как избавиться от этой пагубной привычки я уже писала здесь. Мы круглый день подвергаем наши ногти стрессу, разве что, исключая время, потраченное на сон.

Чем сильнее нагрузка на ногти, тем выше вероятность их травмирования и естественно расслоения. Ноготь состоит из множества кератиновых слоев, пластинок плотно прижатых друг к другу. При механическом воздействии связь между пластинами нарушается, и они отстают друг от друга.

А затем ситуация развивается так: появился микрозазор, в него попали микробы, они стали размножаться (например дрожжи, когда вы ломаете хлеб), зазор увеличился, превратился в полость — вот вам и расслоение. Конечно, от повреждений ногти совсем не убережешь, но вот вам несколько советов — как избежать типичных ошибок приводящих их к расслоению.

Например, работает в офисе на компьютере, не отращивать длинные ногти, маникюр на коротких ногтях доже не плохо смотрится. Любительницам длинных ногтей не только не удобно печатать, но они еще быстрее портят свои ноготки от постоянных ударов по клавишам.

Если Вы выращивает цветы, разводите огород – работайте в перчатках и почаще делайте маникюр.

Неправильная обработка свободного края ногтя и его шлифовка четвертая причина расслаивания ногтей.

Здесь уж все зависит от вашего мастера. Нельзя обрабатывать свободный край ногтя тупым маникюрным инструментом. Он давит ноготь, а не режет его, следовательно, неизбежно смещение кератиновых слоев, а как результат расслоение ногтя.

Дальше привожу советы тем, кто сам хочет стать мастером маникюра или делает его себе самостоятельно:

Всегда располагайте рабочую поверхность инструмента строго перпендикулярно ногтю и ни когда не отгибайте ноготь инструментом вверх или вниз. Читать «Как правильно держать пилку для ногтей«.

Укорачивайте свободный край ногтя после мацерации, когда ноготь напитался влагой, и она заполнила все невидимые глазу полости кератиновых слоев, возможная деформация слоев ногтя снижается.

Ни когда не опиливайте слоящийся ноготь металлической пилкой! Она слишком «агрессивна» к ногтю и оставляет внутри пластины множество микрочастиц, а они, как известно, способствующих расслоению и ломкости ногтя.

металлической пилкой! Она слишком «агрессивна» к ногтю и оставляет внутри пластины множество микрочастиц, а они, как известно, способствующих расслоению и ломкости ногтя. Работая с расслоившимся ногтем, пользуйтесь исключительно стеклянными или керамическими пилками.

Следите за постановкой пилки при обработке ногтя — запил расслоенного ногтя необходимо вести сверху вниз, с боков к центру.

Правильно подбирайте абразивность пилки, чем тоньше ноготь, тем мельче абразивное покрытие (напыление).

Запомните навсегда! Расслоенные ногти шлифовать нельзя. Шлифовка смещает слои кератина, провоцируя расслоение, свободный край еще больше истончается и легко ломается.

Нанесите на ноготь укрепляющий состав так, чтобы вещество гарантированно попало в зону расслоения — он заполнит полости и остановит процесс.

И так проанализировав причины расслаивания и ломкости ногтей, объединяем все сказанное:

Основные меры, которые могут Вам укрепить расслаивающиеся или ломкие ногти

Общая диагностика организма у специалиста, прием витаминно-минеральных комплексов;

Укрепляющие ноготь средства от проверенных производителей (не обязательно брендовых), профессиональная косметика для рук и ногтей;

Масло для кутикулы, массаж зоны кутикулы и матрикса, состав масла и как делать массаж читайте на этой странице;

Два раза в неделю, по 20 минут делайте теплые масляные и (или) солевые ванночки;

Правильная обработка ногтя, желательно у мастера, как обрабатывать ноготь в домашних условиях читайте в уроках маникюра;

Используйте салонные СПА процедуры, о них тоже есть хорошая статья в уроках маникюра и педикюра.

Не забывайте о внешней защите ногтей — резиновые перчатки и запечатывание свободного края.

Расслоение и ломкость ногтей не приговор, их можно вылечить. Поврежденный ноготь можно спасти, только наберитесь терпения, процесс лечения длительный, но все у Вас получится!